Высший совет правосудия уволил Чауса с должности судьи

"Высший совет правосудия принял решение уволить Чауса Николая Алексеевича с должности судьи Днепровского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что Н.Чаус безосновательно отсутствовал на работе в течение длительного времени, сознательно пренебрегает обязанностями и нарушает присягу судьи, и такое поведение умышленное, порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия.

В связи с этим палата решила привлечь судью Н.Чауса к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде внесения Высшему совету правосудия представление об увольнении его с должности судьи.

Напомним, Высший совет правосудия временно отстранила от должности судью Днепровского районного суда Николая Чауса, которого поймали на взятке в 150 тыс. долл.

9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого. Сообщение о подозрении в совершении правонарушения по ч.4 ст.368 УК ему направили 11 августа.

6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

С 16 августа 2016 года судью Чауса объявлен в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.

27 октября с.г. в розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса объявил Интерпол.