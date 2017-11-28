ВРП звільнила Чауса з посади судді
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вища рада правосуддя звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу ВРП.
"Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Чауса Миколу Олексійовича з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - повідомили в прес-службі.
Зазначається, що Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що М.Чаус безпідставно відсутній на роботі протягом тривалого часу, свідомо нехтує обов’язками та порушує присягу судді, і така поведінка є умисною, порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя.
У зв’язку з цим палата вирішила притягнути суддю М.Чауса до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді внесення Вищій раді правосуддя подання про звільнення його з посади судді.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від посади суддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса, якого піймали на хабарі у 150 тис. дол.
9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного. Повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення за ч.4 ст.368 ККУ йому направили 11 серпня.
6 вересня 2016 року Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 16 серпня 2016 року суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.
27 жовтня ц.р. у розшук суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса оголосив Інтерпол.