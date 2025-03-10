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Временный президент Сирии обещает расследовать насилие в Латакии и наказать виновных

Киев • УНН

 • 20748 просмотра

В Латакии погибло более 745 человек в результате столкновений между силами безопасности и сторонниками Асада. Временный президент Аш-Шараа создал судебный комитет для расследования насилия и наказания виновных.

Временный президент Сирии обещает расследовать насилие в Латакии и наказать виновных

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа пообещал провести расследование вспышки насилия в провинции Латакия, которое привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

После того как засада, организованная сторонниками свергнутого президента Башара Асада, привела к ожесточенным столкновениям, власти Латакии, по данным правозащитников, оказались в эпицентре одной из самых смертоносных волн насилия в Сирии за последние месяцы. Погибло более 745 человек, большинство из которых — представители алавитской общины. 

Новый временный кабинет Сирии находится под контролем суннитских исламистов. Временный президент Ахмад Аш-Шараа, бывший лидер HTS, пообещал, что страна перейдет к системе, включающей мозаику религиозных и этнических групп Сирии, в результате честных выборов, но скептики сомневаются, что это произойдет на самом деле.

Аш-Шараа обратился к сирийцам и международному сообществу в своем обращении на выходных, призвав к ответственности всех, кто наносит вред гражданскому населению и плохо обращается с заключенными.

Возложив ответственность за вспышку насилия на остатки бывшего правительства и некоторые иностранные стороны, которые их поддерживают, Аш-Шара также сформировал комитет, состоящий в основном из судей, для расследования случаев насилия.

Напомним 

7 марта в сирийской провинции Латакия вспыхнули бои между силами безопасности и сторонниками Асада у базы "Хмеймим". Сообщалось, что в результате столкновений погибло 48 человек, включая 16 силовиков, 28 боевиков и 4 мирных жителя.

8 марта Reuters сообщило силы безопасности Сирии и их сторонники за последние дни убили более 340 человек, в том числе женщин и детей из алавитского меньшинства страны. 

Временный президент Сирии обещает расследовать насилие в Латакии и наказать виновных. Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа формирует комитеты по расследованию недавних вспышек насилия в Латакии.

Алина Волянская

Алина Волянская

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