Тимчасовий президент Сирії обіцяє розслідувати насильство в Латакії та покарати винних
Київ • УНН
У Латакії загинуло понад 745 осіб внаслідок зіткнень між силами безпеки та прихильниками Асада. Тимчасовий президент Аш-Шараа створив суддівський комітет для розслідування насильства та покарання винних.
Тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа пообіцяв провести розслідування спалаху насильства в провінції Латакія, яке призвело до численних жертв серед цивільного населення.
Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
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Після того, як засідка, організована прихильниками поваленого президента Башара Асада, призвела до запеклих зіткнень, влада Латакії, за даними правозахисників, виявилася в епіцентрі однієї з найбільш смертельних хвиль насильства в Сирії за останні місяці. Загинуло понад 745 осіб, більшість з яких — представники алавітської громади.
Новий тимчасовий уряд Сирії перебуває під владою сунітських ісламістів. Тимчасовий президент Ахмад Аш-Шараа, колишній лідер HTS, пообіцяв, що країна перейде до системи, що включає в себе мозаїку релігійних і етнічних груп Сирії, в результаті чесних виборів, але скептики сумніваються, що це станеться насправді.
Аш-Шараа звернувся до сирійців і міжнародної спільноти у своєму зверненні у вихідні, закликавши до відповідальності всіх, хто завдає шкоди цивільному населенню і погано поводиться з ув'язненими.
Поклавши відповідальність за спалах насильства на залишки колишнього уряду і деякі іноземні сторони, що їх підтримують, Аш-Шара також сформував комітет, що складається в основному з суддів, для розслідування випадків насильства.
Нагадаємо
7 березня сирійській провінції Латакія спалахнули бої між силами безпеки та прихильниками Асада біля бази "Хмеймім". Повідомлялося, що внаслідок зіткнень загинуло 48 осіб, включаючи 16 силовиків, 28 бойовиків та 4 мирних жителів.
8 березня Reuters повідомило сили безпеки Сирії та їхні прихильники за останні дні вбили понад 340 осіб, у тому числі жінок і дітей з алавітської меншини країни.
Временный президент Сирии обещает расследовать насилие в Латакии и наказать виновныхВременный президент Сирии Ахмед аль-Шараа формирует комитеты по расследованию недавних вспышек насилия в Латакии.