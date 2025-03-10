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Тимчасовий президент Сирії обіцяє розслідувати насильство в Латакії та покарати винних

Київ • УНН

 • 20752 перегляди

У Латакії загинуло понад 745 осіб внаслідок зіткнень між силами безпеки та прихильниками Асада. Тимчасовий президент Аш-Шараа створив суддівський комітет для розслідування насильства та покарання винних.

Тимчасовий президент Сирії обіцяє розслідувати насильство в Латакії та покарати винних

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа пообіцяв провести розслідування спалаху насильства в провінції Латакія, яке призвело до численних жертв серед цивільного населення.

Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Після того, як засідка, організована прихильниками поваленого президента Башара Асада, призвела до запеклих зіткнень, влада Латакії, за даними правозахисників, виявилася в епіцентрі однієї з найбільш смертельних хвиль насильства в Сирії за останні місяці. Загинуло понад 745 осіб, більшість з яких — представники алавітської громади. 

Новий тимчасовий уряд Сирії перебуває під владою сунітських ісламістів. Тимчасовий президент Ахмад Аш-Шараа, колишній лідер HTS, пообіцяв, що країна перейде до системи, що включає в себе мозаїку релігійних і етнічних груп Сирії, в результаті чесних виборів, але скептики сумніваються, що це станеться насправді.

Аш-Шараа звернувся до сирійців і міжнародної спільноти у своєму зверненні у вихідні, закликавши до відповідальності всіх, хто завдає шкоди цивільному населенню і погано поводиться з ув'язненими.

Поклавши відповідальність за спалах насильства на залишки колишнього уряду і деякі іноземні сторони, що їх підтримують, Аш-Шара також сформував комітет, що складається в основному з суддів, для розслідування випадків насильства.

Нагадаємо 

7 березня сирійській провінції Латакія спалахнули бої між силами безпеки та прихильниками Асада біля бази "Хмеймім". Повідомлялося, що внаслідок зіткнень загинуло 48 осіб, включаючи 16 силовиків, 28 бойовиків та 4 мирних жителів.

8 березня Reuters повідомило сили безпеки Сирії та їхні прихильники за останні дні вбили понад 340 осіб, у тому числі жінок і дітей з алавітської меншини країни. 

Временный президент Сирии обещает расследовать насилие в Латакии и наказать виновныхВременный президент Сирии Ахмед аль-Шараа формирует комитеты по расследованию недавних вспышек насилия в Латакии.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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