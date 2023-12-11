Вражескую ракету Х-59 уничтожили сегодня в Криворожском районе

В Киеве произошел обвал во время ремонта опорной стены для удержания грунта: погиб мужчина, еще один пострадал

Обвал во время ремонта подпорной стены в Печерском районе Киева привел к гибели одного человека и ранению еще одного, сейчас идет разбор завалов.