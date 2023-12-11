Вражескую ракету Х-59 уничтожили сегодня в Криворожском районе
Киев • УНН
Воздушное командование "Восток" сообщило об уничтожении вражеской ракеты Х-59 в районе Кривого Рога
В Криворожском районе сегодня уничтожили вражескую ракету Х-59, сообщили в понедельник в воздушном командовании "Восток", пишет УНН.
По состоянию на 15:00 в Криворожском районе Днепропетровской области подразделением воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59
Напомним
Сегодня днем, 11 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы.
Вражескую ракету Х-59 уничтожили сегодня в Криворожском районе
Воздушное командование "Восток" сообщило об уничтожении вражеской ракеты Х-59 в районе Кривого Рога.
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