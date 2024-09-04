Вражеский удар по Львову: количество пострадавших возросло до 19 человек, погибло 2 человека

Из-за вражеского удара по Львову количество пострадавших возросло до 19 человек. К сожалению, 2 человека погибли. Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

В результате российского удара по Львову количество пострадавших возросло до 19 человек. Согласно последней информации, два человека погибли. Медицинские службы продолжают работу над оказанием помощи пострадавшим.

Напомним

Захватчики несколько раз обстреляли Львовскую область, вызвав возгорание жилых домов возле главного вокзала.

Кількість постраждалих від ворожого удару по Львову зросла до 17