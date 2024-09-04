Ворожий удар по Львову: кількість постраждалих зросла до 19 осіб, загинуло 2 людини
Київ • УНН
російський удар по Львову призвів до загибелі двох осіб. Ворог обстріляв місто кілька разів, спричинивши пожежі в житлових будинках біля головного вокзалу.
Через ворожий удар по Львову кількість постраждалих зросла до 19 осіб. На жаль, 2 людини загинули. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Деталі
Внаслідок російського удару по Львову кількість постраждалих зросла до 19 осіб. Згідно з останньою інформацією, двоє осіб загинули. Медичні служби продовжують роботу над наданням допомоги постраждалим.
Нагадаємо
Загарбники кілька разів обстріляли Львівщину, спричинивши загоряння житлових будинків біля головного вокзалу.
Кількість постраждалих від ворожого удару по Львову зросла до 1704.09.24, 07:21 • 38425 переглядiв