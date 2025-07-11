Вражеский удар по Одессе: число раненых возросло до девяти, семь из них госпитализированы

Сегодня, 11 июля, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате чего ранения получили девять человек, также повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.

Россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками посреди рабочего дня! В 10 утра, когда люди вместе с детьми оздоравливаются на пляжах, работают - враг наносит террористические удары - говорится в сообщении.

Кипер отметил, что сейчас известно о девяти пострадавших, семеро из них госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилого дома, СТО и конюшни.

Напомним

Как ранее писал УНН в результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили. Было известно о 8 пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.