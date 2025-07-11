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Ворожий удар по Одесі: кількість поранених зросла до дев’яти, сім з них ушпиталені

Київ • УНН

 • 1476 перегляди

11 липня Одесу атакували ударні безпілотники, внаслідок чого дев'ять людей отримали поранення, семеро з них госпіталізовані. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, включаючи житловий будинок, СТО та стайню.

Ворожий удар по Одесі: кількість поранених зросла до дев’яти, сім з них ушпиталені

Сьогодні, 11 липня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. У результаті чого поранення дістали дев’ять людей, також пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону, передає УНН.

Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками посеред робочого дня! О 10 ранку, коли люди разом із дітьми оздоровлюються на пляжах, працюють - ворог наносить терористичні удари

- йдеться у повідомленні.

Кіпер зауважив, що наразі відомо про девʼятьох постраждалих, семеро з них ушпиталені, іншим допомога була надана на місці. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлового будинку, СТО та стайні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайню, автівки. Було відомо про 8 постраждалих, яким надається медична допомога.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Кіпер Олег Олександрович
Одеса
Tesla
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