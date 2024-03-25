Вражеский удар по Киеву: на Печерске поврежден спортзал, под завалами могут быть люди - ГСЧС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  29686 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  143948 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  150102 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214054 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180276 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176579 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172787 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140406 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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21 марта 2024, 11:56  •  365220 просмотра

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Вражеский удар по Киеву: на Печерске поврежден спортзал, под завалами могут быть люди - ГСЧС

Российская ракетная атака повредила спортивный зал в Печерском районе Киева, люди могли оказаться под завалами.

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Вражеский удар по Киеву: на Печерске поврежден спортзал, под завалами могут быть люди - ГСЧС

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В 2023 году количество счетов, открытых пользователями платежных сервисов в Украине, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом - до 185,1 млн.

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Энергетики стабилизировали ситуацию в Кривом Роге: запитаны все дома

День СБУ: ключевые достижения, планы, боевая работа

Служба безопасности Украины (СБУ) отмечает свою 32-ю годовщину, подчеркивая свою ключевую роль в противодействии российской агрессии с помощью спецопераций, морских беспилотников, боевой работы, разоблачения предателей и коллаборационистов, расследования военных преступлений, противодействия киберугрозам и разрушения Крымского моста.

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День СБУ: ключевые достижения, планы, боевая работа

Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 5 пострадавших

Два человека были госпитализированы и трое получили помощь на месте после утренней ракетной атаки российских войск в Печерском районе, в результате которой пять человек получили ранения.

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Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 5 пострадавших

Падение обломков вражеских ракет в столице: в полиции показали последствия

Обломки вражеских ракет упали в Печерском, Соломенском и Дарницком районах.

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Падение обломков вражеских ракет в столице: в полиции показали последствия

Ракетный удар по Киеву: посол США призвала усилить поддержку Украины

Посол отметила, что за последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны. Она призвала не медлить с военной помощью для Киева.

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Ракетный удар по Киеву: посол США призвала усилить поддержку Украины

Киев подвергся третьей ракетной атаке рф за 5 дней: КГВА сообщает о последствиях в двух районах, обломках - в еще двух

Две баллистические ракеты, выпущенные рф из оккупированного Крыма, были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время вражеской ракетной атаки на Киев, есть повреждения зданий и пострадавшие.

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В Киеве затруднено движение транспорта на улице Бойчука

Четыре человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения в результате ракетного обстрела в Печерском районе Киева, что затруднило движение на улице Михаила Бойчука в обоих направлениях.

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В Киеве затруднено движение транспорта на улице Бойчука

Ракетная атака рф: в Соломенском районе повреждена многоэтажка

В результате российского ракетного удара повреждены многоэтажный дом в Соломенском районе Киева и нежилое здание в Печерском районе, четыре человека получили ранения на Печерске.

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Ракетная атака рф: в Соломенском районе повреждена многоэтажка