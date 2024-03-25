Вражеский удар по Киеву: на Печерске поврежден спортзал, под завалами могут быть люди - ГСЧС

В результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева, спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших. В Дарницком районе из-за атаки россиян поврежден частный дом. Об этом в понедельник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

В результате российской атаки уже известно о 4 пострадавших в Печерском районе столицы, среди которых 2 человека госпитализированы, у еще 2-х - острая реакция на стресс - говорится в сообщении ГСЧС.

Тем временем мэр города Виталий Кличко пишет о пяти пострадавших из-за атаки рф в Печерском районе.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. По данным ГСЧС, под завалами могут быть люди. В здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.

Дополнение

В Дарницком и Соломенском районах из-за падения обломков повреждено остекление частных домов.

В Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты.

Также в Днепровском и Соломенском районах, предварительно, зафиксированы падения обломков, без пострадавших. Сейчас спасатели обследуют территории.