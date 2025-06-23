Вражеский обстрел Краматорска: детали спасательной операции от ГСЧС

В Краматорске вторые сутки продолжается спасательная операция после авиаудара, нанесенного российской армией.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

Детали

По данным ГСЧС, в результате авиаудара была разрушена часть жилого четырехэтажного дома.

российская авиабомба разрушила часть жилой 4-этажки. Предварительно, под завалами может оставаться еще один человек - сообщили в службе.

Спасатели отметили, что в результате обстрела погибли четыре человека.

Всего в результате обстрела погибли четыре человека, тела которых спасатели деблокировали из-под завалов – говорится в сообщении.

Кроме того, есть пострадавшие.

Ранены 4 человека, трое из которых спасли чрезвычайники – добавили в ГСЧС.

Также спасатели сообщили о ходе работ на месте трагедии.

Разобраны 230 тонн разрушенных конструкций – отметили в службе.

ГСЧС подчеркнула, что работы на месте не прекращаются.

Аварийно-спасательные работы продолжаются – сообщили спасатели.

Из-под завалов части жилого дома в Краматорске деблокированы тела двух погибших