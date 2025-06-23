Вражеский обстрел Краматорска: детали спасательной операции от ГСЧС
Киев • УНН
В Краматорске продолжается спасательная операция после авиаудара российской армии, разрушившего часть жилого дома. Известно о четырех погибших и четырех раненых, 230 тонн разрушенных конструкций уже разобрано.
В Краматорске вторые сутки продолжается спасательная операция после авиаудара, нанесенного российской армией.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.
Детали
По данным ГСЧС, в результате авиаудара была разрушена часть жилого четырехэтажного дома.
российская авиабомба разрушила часть жилой 4-этажки. Предварительно, под завалами может оставаться еще один человек
Спасатели отметили, что в результате обстрела погибли четыре человека.
Всего в результате обстрела погибли четыре человека, тела которых спасатели деблокировали из-под завалов
Кроме того, есть пострадавшие.
Ранены 4 человека, трое из которых спасли чрезвычайники
Также спасатели сообщили о ходе работ на месте трагедии.
Разобраны 230 тонн разрушенных конструкций
ГСЧС подчеркнула, что работы на месте не прекращаются.
Аварийно-спасательные работы продолжаются
Из-под завалов части жилого дома в Краматорске деблокированы тела двух погибших22.06.25, 18:00 • 3778 просмотров