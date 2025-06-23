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Вражеский обстрел Краматорска: детали спасательной операции от ГСЧС

Киев • УНН

 • 646 просмотра

В Краматорске продолжается спасательная операция после авиаудара российской армии, разрушившего часть жилого дома. Известно о четырех погибших и четырех раненых, 230 тонн разрушенных конструкций уже разобрано.

Вражеский обстрел Краматорска: детали спасательной операции от ГСЧС

В Краматорске вторые сутки продолжается спасательная операция после авиаудара, нанесенного российской армией.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

  Детали

По данным ГСЧС, в результате авиаудара была разрушена часть жилого четырехэтажного дома.

российская авиабомба разрушила часть жилой 4-этажки. Предварительно, под завалами может оставаться еще один человек

- сообщили в службе.

Спасатели отметили, что в результате обстрела погибли четыре человека.

Всего в результате обстрела погибли четыре человека, тела которых спасатели деблокировали из-под завалов

– говорится в сообщении.

Кроме того, есть пострадавшие.

Ранены 4 человека, трое из которых спасли чрезвычайники

– добавили в ГСЧС.

Также спасатели сообщили о ходе работ на месте трагедии.

Разобраны 230 тонн разрушенных конструкций

– отметили в службе.

ГСЧС подчеркнула, что работы на месте не прекращаются.

Аварийно-спасательные работы продолжаются

– сообщили спасатели.

Из-под завалов части жилого дома в Краматорске деблокированы тела двух погибших22.06.25, 18:00 • 3778 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоВойна
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Краматорск
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