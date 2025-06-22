Из-под завалов части жилого дома в Краматорске деблокированы тела двух погибших

В Донецкой области спасатели продолжают спасательную операцию после вражеского обстрела. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя ОВА Донецкой области Вадима Филашкина и ГСЧС.

Детали

Тела двух погибших извлекли спасатели из-под завалов многоэтажки в Краматорске, которую россияне атаковали вчера ночью.

По состоянию на 17:00 количество жертв достигло 3 погибших и 4 раненых.

Также указывается, что под руинами остаются еще 2 человека. Спасательная операция продолжается.

Напомним

В ночь на воскресенье, 22 июня, враг нанес удары по Донецкой области.

В результате авиаудара по Краматорску частично разрушен 4-этажный дом, под завалами могут оставаться люди, продолжаются спасательные работы. В Славянске разрушен частный дом, погиб 17-летний парень.