З-під завалів частини житлового будинку у Краматорську деблокувано тіла двох загиблих

На Донеччині рятувальники продовжують рятувальну операцію після ворожого обстрілу. Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника ОВА Донецької області Вадима Філашкіна та ДСНС.

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Тіла двох загиблих витягнули рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у Краматорську, яку росіяни атакували вчора вночі.

Станом на 17:00 кількість жертв сягнула 3 загиблих і 4 поранених.

Також вказується, що під руїнами залишаються ще 2 людини. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо

В ніч на неділю, 22 червня, ворог завдав ударів по Донеччині.

Внаслідок авіаудару по Краматорську частково зруйновано 4-поверховий будинок, під завалами можуть залишатися люди, тривають рятувальні роботи. У Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець.