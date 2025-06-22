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Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
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З-під завалів частини житлового будинку у Краматорську деблокувано тіла двох загиблих

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Рятувальники продовжують пошукову операцію в Краматорську після ворожого обстрілу. З-під завалів багатоповерхівки дістали тіла двох загиблих, загалом троє загиблих, четверо поранених, під руїнами залишаються ще двоє.

З-під завалів частини житлового будинку у Краматорську деблокувано тіла двох загиблих

На Донеччині рятувальники продовжують рятувальну операцію після ворожого обстрілу. Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника ОВА Донецької області Вадима Філашкіна та ДСНС.

Деталі

Тіла двох загиблих витягнули рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у Краматорську, яку росіяни атакували вчора вночі. 

Станом на 17:00 кількість жертв сягнула 3 загиблих і 4 поранених. 

Також вказується, що під руїнами залишаються ще 2 людини. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо

В ніч на неділю, 22 червня, ворог завдав ударів по Донеччині.

Внаслідок авіаудару по Краматорську частково зруйновано 4-поверховий будинок, під завалами можуть залишатися люди, тривають рятувальні роботи. У Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Донецька область
Слов'янськ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Краматорськ
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