Ворожий обстріл Краматорська: деталі рятувальної операції від ДСНС
Київ • УНН
У Краматорську триває рятувальна операція після авіаудару російської армії, що зруйнував частину житлового будинку. Відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених, 230 тонн зруйнованих конструкцій вже розібрано.
У Краматорську другу добу триває рятувальна операція після авіаудару, завданого російською армією.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.
Деталі
За даними ДСНС, у результаті авіаудару було зруйновано частину житлового чотириповерхового будинку.
російська авіабомба зруйнувала частину житлової 4-поверхівки. Попередньо, під завалами може залишатися ще одна людина
Рятувальники зазначили, що внаслідок обстрілу загинуло четверо людей.
Загалом внаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів
Крім того, є постраждалі.
Поранені 4 людини, троє з яких врятували надзвичайники
Також рятувальники повідомили про хід робіт на місці трагедії.
Розібрані 230 тон зруйнованих конструкцій
ДСНС підкреслила, що роботи на місці не припиняються.
Аварійно-рятувальні роботи тривають
З-під завалів частини житлового будинку у Краматорську деблокувано тіла двох загиблих22.06.25, 18:00 • 4080 переглядiв