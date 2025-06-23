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Ворожий обстріл Краматорська: деталі рятувальної операції від ДСНС

Київ • УНН

 • 2450 перегляди

У Краматорську триває рятувальна операція після авіаудару російської армії, що зруйнував частину житлового будинку. Відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених, 230 тонн зруйнованих конструкцій вже розібрано.

Ворожий обстріл Краматорська: деталі рятувальної операції від ДСНС

У Краматорську другу добу триває рятувальна операція після авіаудару, завданого російською армією.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

  Деталі

За даними ДСНС, у результаті авіаудару було зруйновано частину житлового чотириповерхового будинку.

російська авіабомба зруйнувала частину житлової 4-поверхівки. Попередньо, під завалами може залишатися ще одна людина

- повідомили у службі.

Рятувальники зазначили, що внаслідок обстрілу загинуло четверо людей.

Загалом внаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів

– ідеться у повідомленні.

Крім того, є постраждалі.

Поранені 4 людини, троє з яких врятували надзвичайники

– додали у ДСНС.

Також рятувальники повідомили про хід робіт на місці трагедії.

Розібрані 230 тон зруйнованих конструкцій

– зазначили у службі.

ДСНС підкреслила, що роботи на місці не припиняються.

Аварійно-рятувальні роботи тривають

– повідомили рятувальники.

З-під завалів частини житлового будинку у Краматорську деблокувано тіла двох загиблих22.06.25, 18:00 • 4080 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоВійна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Краматорськ
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