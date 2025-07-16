Вражеский дрон попал в автомобиль скорой помощи на Харьковщине: пострадали медики
Киев • УНН
На Харьковщине 16 июля около 09:00 вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи на переправе. Двое медиков 53 и 59 лет получили ранения, но от госпитализации отказались.
В Харьковской области дрон попал в автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара пострадали двое медицинских работников. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.
16 июля около 09:00 в Купянский РОВД поступило сообщение о том, что на одной из переправ вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи
В результате обстрела пострадали двое медиков 53 и 59 лет. От госпитализации они отказались.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.
По факту военного преступления следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним
Российские войска атаковали Харьков 16 дронами, в результате чего погибли два человека и пятеро пострадали. Враг применял различные типы БПЛА, повреждены посевы пшеницы.