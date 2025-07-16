Вражеский дрон попал в автомобиль скорой помощи на Харьковщине: пострадали медики

В Харьковской области дрон попал в автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара пострадали двое медицинских работников. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.

16 июля около 09:00 в Купянский РОВД поступило сообщение о том, что на одной из переправ вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи - говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадали двое медиков 53 и 59 лет. От госпитализации они отказались.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.

По факту военного преступления следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Российские войска атаковали Харьков 16 дронами, в результате чего погибли два человека и пятеро пострадали. Враг применял различные типы БПЛА, повреждены посевы пшеницы.