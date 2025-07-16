Ворожий дрон поцілив в автомобіль швидкої на Харківщині: постраждали медики

$41.820.01
48.800.09
ukenru
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
Ексклюзив
09:44 • 11515 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
09:05 • 26207 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Ексклюзив
07:08 • 43932 перегляди
Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
16 липня, 03:38 • 59664 перегляди
Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам
15 липня, 19:40 • 153353 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 207853 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 227512 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 106664 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 127992 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 76227 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
2.7м/с
42%
745мм
Популярнi новини
Адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців після протестів16 липня, 01:28 • 26456 перегляди
Головний рабин України передав Келлогу подарунок для Трампа16 липня, 01:41 • 71114 перегляди
США і країни Європи встановили дедлайн для нової ядерної угоди з Іраном: деталі06:00 • 39243 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 45948 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили люди у військовій формі: справу розслідує ДБР
Ексклюзив
08:23 • 24656 перегляди
Публікації
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 153363 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 92623 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 96200 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 207858 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 227517 перегляди
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вінницька область
Харківська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика09:55 • 13738 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 47981 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 50595 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 68622 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 97737 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ґардіан
Fox News
The New York Times
Шахед-136

Ворожий дрон поцілив в автомобіль швидкої на Харківщині: постраждали медики

Київ • УНН

 • 1578 перегляди

На Харківщині 16 липня близько 09:00 ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги на переправі. Двоє медиків 53 та 59 років отримали поранення, але від госпіталізації відмовились.

Ворожий дрон поцілив в автомобіль швидкої на Харківщині: постраждали медики

На Харківщині дрон поцілив в автомобіль швидкої медичної допомоги. Через удар постраждали двоє медичних працівників. Прпо це повідомляє поліція Харківської області, пише УНН.

16 липня близько 09:00 до Куп'янського РВП надійшло повідомлення про те, що на одній з переправ ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги

- йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків 53 та 59 років. Від госпіталізації вони відмовились. 

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. 

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Російські війська атакували Харків 16 дронами, внаслідок чого загинули двоє людей та п'ятеро постраждали. Ворог застосовував різні типи БпЛА, пошкоджено посіви пшениці.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
Харківська область
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9