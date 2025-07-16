Ворожий дрон поцілив в автомобіль швидкої на Харківщині: постраждали медики

На Харківщині дрон поцілив в автомобіль швидкої медичної допомоги. Через удар постраждали двоє медичних працівників. Прпо це повідомляє поліція Харківської області, пише УНН.

16 липня близько 09:00 до Куп'янського РВП надійшло повідомлення про те, що на одній з переправ ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків 53 та 59 років. Від госпіталізації вони відмовились.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Російські війська атакували Харків 16 дронами, внаслідок чого загинули двоє людей та п'ятеро постраждали. Ворог застосовував різні типи БпЛА, пошкоджено посіви пшениці.