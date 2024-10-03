Вражеские ударные дроны фиксируют на северо-востоке, в Черниговской области возможна работа ПВО - Воздушные силы
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударных беспилотников на Сумщине в направлении Черниговщины. Население призывают находиться в укрытиях, возможна работа противовоздушной обороны.
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе вражеских ударных беспилотников с северо-востока, указав, что в Черниговской области возможна работа ПВО, пишет УНН.
Детали
"Ударные БпЛА на Сумщине в направлении Черниговщины. Находитесь в укрытиях", - указали в Воздушных силах ВСУ в Telegram.
"Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО", - отметили в ВС ВСУ.
В ряде областей на востоке и северо-востоке - воздушная тревога.
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