Ворожі ударні дрони фіксують на північному сході, на Чернігівщині можлива робота ППО - Повітряні сили
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударних безпілотників на Сумщині в напрямку Чернігівщини. Населення закликають перебувати в укриттях, можлива робота протиповітряної оборони.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників з північного сходу, вказавши, що у Чернігівській області можлива робота ППО, пише УНН.
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"Ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Чернігівщини. Перебувайте в укриттях", - вказали у Повітряних силах ЗСУ у Telegram.
"Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - зазначили у ПС ЗСУ.
У низці областей на сході та північному сході - повітряна тривога.
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