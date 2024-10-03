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Ворожі ударні дрони фіксують на північному сході, на Чернігівщині можлива робота ППО - Повітряні сили

Ворожі ударні дрони фіксують на північному сході, на Чернігівщині можлива робота ППО - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 14983 перегляди

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударних безпілотників на Сумщині в напрямку Чернігівщини. Населення закликають перебувати в укриттях, можлива робота протиповітряної оборони.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників з північного сходу, вказавши, що у Чернігівській області можлива робота ППО, пише УНН.

Деталі

"Ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Чернігівщини. Перебувайте в укриттях", - вказали у Повітряних силах ЗСУ у Telegram.

"Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - зазначили у ПС ЗСУ.

У низці областей на сході та північному сході - повітряна тривога.

Над Україною збили 78 зі 105 "шахедів" за ніч, 23 втрачено, один полетів у білорусь03.10.24, 08:33 • 23893 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
chernihivska-oblastЧернігівська область
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
ukrainaУкраїна
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