Вражеские удары на Харьковщине: 21 человек получил ранения, включая 5 детей
Киев • УНН
В результате ночных обстрелов в Харькове и Чугуеве пострадал 21 человек, из них 5 детей. Атаки привели к разрушениям жилой инфраструктуры в трех районах Харькова и Чугуеве.
В результате ночной массированной атаки захватчиков на Харьковщине пострадали 21 человек, включая пять детей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Вечерние и ночные удары были нанесены по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам Харькова, а также по городу Чугуев. Поэтому из-за данных атак произошло значительное разрушение жилой инфраструктуры.
В Чугуеве возник пожар в хозяйственной постройке, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. В Холодногорском районе продолжаются аварийно-спасательные работы, направленные на устранение последствий атаки.
По предварительным данным, 21 человек получил ранения, из них пять - дети.
Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок28 октября 2024, 03:51 • 48068 просмотров