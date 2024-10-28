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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские удары на Харьковщине: 21 человек получил ранения, включая 5 детей

Вражеские удары на Харьковщине: 21 человек получил ранения, включая 5 детей

Киев  •  УНН

06:06 • 8286 просмотра

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В результате ночных обстрелов в Харькове и Чугуеве пострадал 21 человек, из них 5 детей. Атаки привели к разрушениям жилой инфраструктуры в трех районах Харькова и Чугуеве.

В результате ночной массированной атаки захватчиков на Харьковщине пострадали 21 человек, включая пять детей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Вечерние и ночные удары были нанесены по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам Харькова, а также по городу Чугуев. Поэтому из-за данных атак произошло значительное разрушение жилой инфраструктуры.

В Чугуеве возник пожар в хозяйственной постройке, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. В Холодногорском районе продолжаются аварийно-спасательные работы, направленные на устранение последствий атаки.

По предварительным данным, 21 человек получил ранения, из них пять - дети.

Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок28 октября 2024, 03:51 • 48068 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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