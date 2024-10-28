Ворожі удари на Харківщині: 21 особа отримала поранення, включаючи 5 дітей
Київ • УНН
Внаслідок нічних обстрілів у Харкові та Чугуєві постраждала 21 особа, з них 5 дітей. Атаки призвели до руйнувань житлової інфраструктури у трьох районах Харкова та Чугуєві.
Унаслідок нічної масованої атаки загарбників на Харківщині постраждали 21 особа, включаючи п’ять дітей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Вечірні та нічні удари були завдані по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах Харкова, а також по місту Чугуїв. Відтак через дані атаки сталося значне руйнування житлової інфраструктури.
У Чугуєві виникла пожежа в господарчій споруді, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. У Холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи, спрямовані на усунення наслідків атаки.
За попередніми даними, 21 особа отримала поранення, з них п’ять - діти.
Нічний авіаудар по Харкову: постраждало 7 осіб, серед постраждалих є дитина28.10.24, 05:51 • 113956 переглядiв