За сутки террористы 21 раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 92 взрыва. В результате атак погиб 14-летний ребенок, ранены 13 гражданских, среди которых 7 детей.
За день террористы 21 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего погиб 1 ребенок и получили ранения 13 гражданских лиц, из которых 7 детей. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 92 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская и Середино-Будская громады
Ситуация в общинах
Белопольская: оккупант бил из минометов (5 взрывов), артиллерии (8 взрывов), РСЗО (6 взрывов).
Краснопольская: враг совершил обстрел с использованием 3 FPV дронов (3 взрыва).
Эсманская: россияне сбросили 9 мин на территорию громады.
Юнаковская: захватчики обстреляли с использованием FPV дронов (6 взрывов) и из РСЗО (4 взрыва).
Миропольская: противник с 1 вражеского вертолета нанес пуски 8 НАР (8 взрывов).
Глуховская: враг ударил из РСЗО "Град" (12 взрывов). В результате чего погиб 1 ребенок (14 лет); получили ранения 13 гражданских лиц, из которых 7 детей.
Шалыгинская: террористы сбросили 2 мины на территорию громады. Также был обстрел с использованием 1 FPV дрона (1 взрыв).
Великописаревская: агрессор совершил минометный обстрел (13 взрывов), и обстрел из АГС (4 взрыва).
Новослободская: вражеские силы нанесли минометный обстрел (13 взрывов), сбросили с БпЛА 2 взрывчатых предмета (2 взрыва).
Середино-Будская: противник БпЛА сбросил взрывной предмет (1 взрыв).
Наслідки удару рф: на Сумщині рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури23 июля 2024, 17:28 • 101587 просмотров