За день террористы 21 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего погиб 1 ребенок и получили ранения 13 гражданских лиц, из которых 7 детей. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 92 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская и Середино-Будская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Белопольская: оккупант бил из минометов (5 взрывов), артиллерии (8 взрывов), РСЗО (6 взрывов).

Краснопольская: враг совершил обстрел с использованием 3 FPV дронов (3 взрыва).

Эсманская: россияне сбросили 9 мин на территорию громады.

Юнаковская: захватчики обстреляли с использованием FPV дронов (6 взрывов) и из РСЗО (4 взрыва).

Миропольская: противник с 1 вражеского вертолета нанес пуски 8 НАР (8 взрывов).

Глуховская: враг ударил из РСЗО "Град" (12 взрывов). В результате чего погиб 1 ребенок (14 лет); получили ранения 13 гражданских лиц, из которых 7 детей.

Шалыгинская: террористы сбросили 2 мины на территорию громады. Также был обстрел с использованием 1 FPV дрона (1 взрыв).

Великописаревская: агрессор совершил минометный обстрел (13 взрывов), и обстрел из АГС (4 взрыва).

Новослободская: вражеские силы нанесли минометный обстрел (13 взрывов), сбросили с БпЛА 2 взрывчатых предмета (2 взрыва).

Середино-Будская: противник БпЛА сбросил взрывной предмет (1 взрыв).

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