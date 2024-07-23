Киев • УНН
В Шосткинской громаде Сумской области спасатели потушили масштабный пожар после авиаудара РФ по объекту критической инфраструктуры. Удар был нанесен 23 июля, вызвав значительные разрушения.
В Сумской области спасатели ликвидировали последствия удара нанесенного армией Российской Федерации по объекту критической инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Чрезвычайники рассказали, что 23 июля враг нанес авиационный удар по объекту критической инфраструктуры Шосткинской общины. Кроме значительных разрушений возник масштабный пожар.
К месту происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС и приступили к тушению. Пожарная нагрузка была чрезвычайно высокой. Используя значительные силы и средства, спасателям удалось ликвидировать пожар
Уночі терористи завдали авіаудар по об'єктам критичної інфраструктури Сумщини23 июля 2024, 04:05 • 24678 просмотров