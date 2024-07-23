В ночь на 23 июля в Шосткинской громаде Сумской области оккупанты нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры.

В результате атаки на месте работают все необходимые службы. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара и аварийно-восстановительные мероприятия.

Предварительно сообщается, что погибших в результате удара нет.