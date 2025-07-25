Вражеские дроны замечены над Киевщиной: ПВО уже работает
Киев • УНН
Над Киевской областью зафиксировано движение вражеских беспилотников, силы ПВО активно работают. Граждан призывают оставаться в укрытиях и не фиксировать работу защитников.
В небе над Киевской областью замечены вражеские дроны, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности
В ОВА призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
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В Воздушных силах сообщили о ряде групп вражеских беспилотников в Киевской, Полтавской и Сумской областях.
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