Вражеские дроны замечены над Киевщиной: ПВО уже работает

В небе над Киевской областью замечены вражеские дроны, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности - говорится в сообщении.

В ОВА призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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В Воздушных силах сообщили о ряде групп вражеских беспилотников в Киевской, Полтавской и Сумской областях.

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