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Вражеские дроны замечены над Киевщиной: ПВО уже работает

Киев • УНН

 • 1462 просмотра

Над Киевской областью зафиксировано движение вражеских беспилотников, силы ПВО активно работают. Граждан призывают оставаться в укрытиях и не фиксировать работу защитников.

Вражеские дроны замечены над Киевщиной: ПВО уже работает

В небе над Киевской областью замечены вражеские дроны, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности 

- говорится в сообщении.

В ОВА призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Добавим

В Воздушных силах сообщили о ряде групп вражеских беспилотников в Киевской, Полтавской и Сумской областях.

Атака рф на Харьков 25 июля: пострадавших уже 17, среди них - сотрудница медучреждения25.07.25, 16:53 • 2162 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Сумская область
Киевская область
Полтавская область
Военно-воздушные силы Украины
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