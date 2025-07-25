Ворожі дрони помічені над Київщиною: ППО вже працює
Київ • УНН
Над Київською областю зафіксовано рух ворожих безпілотників, сили ППО активно працюють. Громадян закликають залишатися в укриттях та не фіксувати роботу захисників.
У небі над Київською областю помітили ворожі дрони, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки
В ОВА закликали залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Додамо
У Повітряних силах повідомили про низку груп ворожих безпілотників у Київській, Полтавській та Сумській областях.
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