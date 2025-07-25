Ворожі дрони помічені над Київщиною: ППО вже працює

У небі над Київською областю помітили ворожі дрони, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки - йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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У Повітряних силах повідомили про низку груп ворожих безпілотників у Київській, Полтавській та Сумській областях.

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