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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Ворожі дрони помічені над Київщиною: ППО вже працює

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

Над Київською областю зафіксовано рух ворожих безпілотників, сили ППО активно працюють. Громадян закликають залишатися в укриттях та не фіксувати роботу захисників.

Ворожі дрони помічені над Київщиною: ППО вже працює

У небі над Київською областю помітили ворожі дрони, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки 

- йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Додамо

У Повітряних силах повідомили про низку груп ворожих безпілотників у Київській, Полтавській та Сумській областях.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Сумська область
Київська область
Полтавська область
Повітряні сили Збройних сил України
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