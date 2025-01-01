Вражеская атака в Запорожье: спасатели эвакуировали женщину из горящего дома
Киев • УНН
В одном из населенных пунктов Запорожской области в результате вражеской атаки загорелись частные дома. Спасателям удалось эвакуировать женщину из горящего здания, информация о других пострадавших уточняется.
В результате вражеской атаки в Запорожской области загорелись частные дома. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В результате очередной вражеской атаки в одном из населенных пунктов области произошло возгорание нескольких частных домов. На месте происшествия работают экстренные службы, которые пытаются локализовать пожар и минимизировать его последствия.
Спасатели успели эвакуировать женщину, которая находилась в одном из горящих домов. Информация о других пострадавших уточняется.
Напомним
Ранее было проинформировано, что оккупанты обстреляли Запорожскую область.
В Запорожской области прогремел взрыв после сообщения о вражеских дронах31 дек. 2024, 20:32 • 13238 просмотров