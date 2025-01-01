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Вражеская атака в Запорожье: спасатели эвакуировали женщину из горящего дома

Вражеская атака в Запорожье: спасатели эвакуировали женщину из горящего дома

Киев  •  УНН

 • 3467 просмотра

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В одном из населенных пунктов Запорожской области в результате вражеской атаки загорелись частные дома. Спасателям удалось эвакуировать женщину из горящего здания, информация о других пострадавших уточняется.

В результате вражеской атаки в Запорожской области загорелись частные дома. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В результате очередной вражеской атаки в одном из населенных пунктов области произошло возгорание нескольких частных домов. На месте происшествия работают экстренные службы, которые пытаются локализовать пожар и минимизировать его последствия. 

Спасатели успели эвакуировать женщину, которая находилась в одном из горящих домов. Информация о других пострадавших уточняется. 

Напомним

Ранее было проинформировано, что оккупанты обстреляли Запорожскую область.

В Запорожской области прогремел взрыв после сообщения о вражеских дронах31 дек. 2024, 20:32 • 13238 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье