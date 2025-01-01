Ворожа атака на Запоріжжі: рятувальники евакуювали жінку з палаючого будинку

Унаслідок ворожої атаки в Запорізькій області загорілися приватні будинки. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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У результаті чергової ворожої атаки в одному із населених пунктів області сталося загоряння кількох приватних будинків. На місці події працюють екстрені служби, які намагаються локалізувати пожежу та мінімізувати її наслідки.

Рятувальники встигли евакуювати жінку, яка перебувала в одному із палаючих будинків. Інформація про інших постраждалих уточнюється.

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Раніше було поінформовано, що окупанти обстріляли Запорізьку область.

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