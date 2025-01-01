Ворожа атака на Запоріжжі: рятувальники евакуювали жінку з палаючого будинку
Київ • УНН
В одному з населених пунктів Запорізької області внаслідок ворожої атаки загорілися приватні будинки. Рятувальникам вдалося евакуювати жінку з палаючої будівлі, інформація про інших постраждалих уточнюється.
Унаслідок ворожої атаки в Запорізькій області загорілися приватні будинки. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
У результаті чергової ворожої атаки в одному із населених пунктів області сталося загоряння кількох приватних будинків. На місці події працюють екстрені служби, які намагаються локалізувати пожежу та мінімізувати її наслідки.
Рятувальники встигли евакуювати жінку, яка перебувала в одному із палаючих будинків. Інформація про інших постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що окупанти обстріляли Запорізьку область.
У Запорізькій області пролунав вибух після повідомлення про ворожі дрони31.12.24, 22:32 • 21666 переглядiв