Атака рф на Одессу оставила без отопления 11 домов
Киев • УНН
Атака российского беспилотника оставила без отопления 11 домов в Одессе.
В Одессе из-за российской дроновой атаки без отопления остались 11 домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Одесского городского совета.
Детали
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что сейчас продолжается разбор завалов, поисковые работы. Привлечены все оперативные и коммунальные службы.
К разбору завалов привлечены 3 экскаватора и 17 самосвалов.
"Без отопления остаются 11 домов. Развернуты пункты обогрева, также людей принимают ближайшие школы. Оперативный штаб собирает информацию о необходимости расселения людей, а также предоставляет консультации по материальной помощи из городского бюджета и оформлению компенсации за уничтоженное жилье по государственной программе "Відновлення", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строители проведут экспертизу полуразрушенного дома, смогут ли люди вернуться в уцелевшие квартиры.
Дополнение
В Одессе и области в воскресенье, 3 марта, объявлен траур по погибшим из-за российской дроновую атаку.
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до четырех человек.
Атака рф на Одессу оставила без отопления 11 домов
Атака российского беспилотника оставила без отопления 11 домов в Одессе.
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