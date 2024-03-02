Атака рф на Одесу залишила без опалення 11 будинків
Київ • УНН
Атака російського безпілотника залишила без опалення 11 будинків в Одесі.
В Одесі через російську дронову атаку без опалення залишилися 11 будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Одеської міської ради.
Деталі
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що наразі триває розбір завалів, пошукові роботи. Залучені всі оперативні та комунальні служби.
До розбору завалів залучено 3 екскаватори та 17 самоскидів.
"Без опалення залишаються 11 будинків. Розгорнуто пункти обігріву, також людей приймають найближчі школи. Оперативний штаб збирає інформацію щодо необхідності розселення людей, а також надає консультації щодо матеріальної допомоги з міського бюджету та оформлення компенсації за знищене житло за державною програмою єВідновлення", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що будівельники проведуть експертизу напівзруйнованого будинку, чи зможуть люди повернутися у вцілілі квартири.
Доповнення
В Одесі та області у неділю, 3 березня, оголошено жалобу за загиблими через російську дронову атаку.
Кількість жертв російської атаки на Одесу збільшилася до чотирьох осіб.