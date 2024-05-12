Вражеская атака на пригород Харькова: жертв пока нет

За пределами города Харьков зафиксированы попадания. Предварительно, жертв нет. Однако информация о возможных разрушениях уточняется. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По последним данным, попадания вражеских силы были зафиксированы за пределами города Харьков.

Предварительно, пострадавших нет.

Однако информация о разрушениях еще устанавливается.

Напомним

Городской голова Харькова Игорь Терехов проинформировал, что противник дважды ударил по пригороду.

Враг дважды обстрелял пригород Харькова