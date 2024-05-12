Ворожа атака на передмістя Харкова: жертв поки немає
Київ • УНН
Ворожі сили обстріляли околиці Харкова, про жертви не повідомляється, але інформація про потенційні збитки ще встановлюється.
За межами міста Харків зафіксовані влучання. Попередньо, жертв немає. Однак інформація про можливі руйнування уточнюється. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За останніми даними, влучання ворожих сили були зафіксовані за межами міста Харків.
Попередньо, постраждалих немає.
Проте інформація щодо руйнувань ще встановлюється.
Нагадаємо
Міський голова Харкова Ігор Терехов поінформував, що противник двічі вдарив по передмістю.
Ворог двічі обстріляв передмістя Харкова12.05.24, 23:02 • 52686 переглядiв