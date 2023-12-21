Вражеская атака на Киевщину: спасатели показали последствия
Киев • УНН
Атака вражеского БПЛА в Киевской области уничтожила складские помещения и транспортные средства, но жертв и пострадавших нет. Спасатели ликвидировали пожар на площади 1 500 кв. м.
В ГСЧС показали последствия атаки вражеских БпЛА на Киевщине в ночь на 21 декабря, в одном из районов области было уничтожено складское здание, сообщает УНН.
Ночью в одном из районов области в результате попадания обломков беспилотника в складское здание произошло разрушение конструкций и возник пожар. Возгорание ликвидировано на площади 1500 кв.м. В результате вражеской атаки уничтожено складское здание, 2 легковых автомобиля и внедорожник
Ранее
Как сообщал УНН, жертв и пострадавших в результате атаки на Киевщину нет.
Вражеская атака на Киевщину: спасатели показали последствия
Атака вражеского БПЛА в Киевской области уничтожила складские помещения и транспортные средства, но жертв и пострадавших нет. Спасатели ликвидировали пожар на площади 1 500 кв. м.
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