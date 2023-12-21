Вражеская атака на Киевщину: спасатели показали последствия

В ГСЧС показали последствия атаки вражеских БпЛА на Киевщине в ночь на 21 декабря, в одном из районов области было уничтожено складское здание, сообщает УНН.

Ночью в одном из районов области в результате попадания обломков беспилотника в складское здание произошло разрушение конструкций и возник пожар. Возгорание ликвидировано на площади 1500 кв.м. В результате вражеской атаки уничтожено складское здание, 2 легковых автомобиля и внедорожник - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

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Как сообщал УНН, жертв и пострадавших в результате атаки на Киевщину нет.