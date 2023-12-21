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Вражеская атака на Киевщину: спасатели показали последствия

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 08:56  •  3544 просмотра

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Атака вражеского БПЛА в Киевской области уничтожила складские помещения и транспортные средства, но жертв и пострадавших нет. Спасатели ликвидировали пожар на площади 1 500 кв. м.

В ГСЧС показали последствия атаки вражеских БпЛА на Киевщине в ночь на 21 декабря, в одном из районов области было уничтожено складское здание, сообщает УНН.

Ночью в одном из районов области в результате попадания обломков беспилотника в складское здание произошло разрушение конструкций и возник пожар. Возгорание ликвидировано на площади 1500 кв.м. В результате  вражеской атаки уничтожено складское здание, 2 легковых автомобиля и внедорожник

 - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Ранее

Как сообщал УНН, жертв и пострадавших в результате атаки на Киевщину нет.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

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"Исторический момент": Данилов прокомментировал возможное возвращение Японии на рынок оружия

Япония рассматривает возможность исторического изменения политики, чтобы разрешить военный экспорт.

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