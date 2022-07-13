Утром оккупанты обстреляли Сумскую область: попали во двор мирных жителей

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"Ночь в Сумской области была тихой. Но в шесть утра россияне открыли огонь по одному из сел на Путивльщине. 8 прилетов, попадание во двор мирных жителей. Поврежден дом", – написал Живицкий.

Напомним

12 июля российские войска 58 раз обстреляли Сумскую область.