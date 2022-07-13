Утром оккупанты обстреляли Сумскую область: попали во двор мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Утром российские оккупанты обстреляли одно из сел на Путивльщине Сумской области – попали во двор мирных жителей, поврежден дом. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Ночь в Сумской области была тихой. Но в шесть утра россияне открыли огонь по одному из сел на Путивльщине. 8 прилетов, попадание во двор мирных жителей. Поврежден дом", – написал Живицкий.
Напомним
12 июля российские войска 58 раз обстреляли Сумскую область.