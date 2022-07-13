Вранці окупанти обстріляли Сумщину: влучили у подвір'я мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Вранці російські окупанти обстріляли одне із сел на Путивльщині Сумської області – влучили у подвір'я мирних жителів, пошкоджено будинок. Про це у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
Цитата
"Ніч в на Сумщині була тихою. Але о шостій ранку росіяни відкрили вогонь по одному із сел на Путивльщині. 8 прильотів, потрапляння на подвір'я мирних мешканців. Пошкоджено будинок", – написав Живицький.
Нагадаємо
12 липня російські війська 58 разів обстріляли Сумську область.