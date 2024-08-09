Враг за сутки 405 раз бил по Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию.
Войска рф 405 раз били по 12 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет УНН.
В течение суток оккупанты 405 раз били по 12 населенным пунктам Запорожской области. Войска рф осуществили авиационные удары по Каменскому и Новоандреевке,
Детали
- 285 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Новоданиловку.
- 2 обстрела РСЗО накрыли Роботино и Новоданиловку.
- 116 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Новоданиловки, Малиновки, Преображенки и Левадного.
Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,
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