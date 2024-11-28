Враг вывел в Черное море 14 кораблей, из них 4 ракетоносителя
Киев • УНН
В Черном море находятся 14 военных кораблей рф, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залповый потенциал вражеских ракетоносителей составляет 22 ракеты.
На утро четверга, 28 ноября, в Черном море зафиксировали 14 военных кораблей рф. Из них 4 ракетоносителя крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает Военно-морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 14 вражеских кораблей, из которых - 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также сообщается, что в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:
- к Черному морю-5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю-7 судов, из них 2 двигалось из пролива Босфор.
керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук15 нояб. 2024, 11:00 • 18448 просмотров