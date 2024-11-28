Враг вывел в Черное море 14 кораблей, из них 4 ракетоносителя

На утро четверга, 28 ноября, в Черном море зафиксировали 14 военных кораблей рф. Из них 4 ракетоносителя крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает Военно-морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 14 вражеских кораблей, из которых - 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:

к Черному морю-5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю-7 судов, из них 2 двигалось из пролива Босфор.

керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук