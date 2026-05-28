Враг выпустил почти 4 тыс. дронов и провел 189 атак - Генштаб о ситуации на фронте

$44.300.0251.540.03
ukenru
16:32 • 11065 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
16:14 • 21699 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 18263 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 17838 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 16521 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 13704 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 13714 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 12763 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
28 мая, 13:18 • 12512 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
28 мая, 12:58 • 23998 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.6м/с
66%
748мм
Популярные новости
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 26483 просмотра
Покушение на убийство мэра Пятихаток - нападавшему сообщили о подозрении15:46 • 4120 просмотра
Полицейские в Донецкой области избили ребенка и положили на капот авто - Лубинец отреагировал17:33 • 10442 просмотра
WTA заставила Олейникову снять патч полка Калиновского на Ролан Гаррос-2026Video17:45 • 3284 просмотра
Олейникова одержала победу в матче второго круга Ролан Гаррос-202619:02 • 3574 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 24000 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 26544 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста28 мая, 12:30 • 23605 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot28 мая, 11:52 • 25272 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 27768 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Штилерман
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Покровск
Иран
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 17305 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 27029 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 81063 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 56790 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 72064 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Отопление
MIM-104 Patriot

Враг выпустил почти 4 тыс. дронов и провел 189 атак - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 842 просмотра

С начала суток произошло 189 боевых столкновений, враг выпустил почти 4000 дронов. Больше всего атак зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Враг выпустил почти 4 тыс. дронов и провел 189 атак - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 189 боевых столкновений. Враг запустил почти 4 тыс. дронов-камикадзе и сбросил 162 управляемые авиабомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 3970 дронов-камикадзе и совершил 1931 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск

— говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 69 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Шевяковка, Лиман и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Ковшаровки и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман, Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Резниковка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Марково и Тихоновка.

Силы обороны успешно отразили 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Русиного Яра и Степановки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Белицкое, Гришино, Удачное и Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 43 оккупанта и 17 ранено; уничтожен один танк, две пушки, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, повреждено десять единиц автомобильной техники и одна вражеская пушка. Уничтожено или подавлено 182 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе населенного пункта Сичневое.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижевка, Горькое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Рыбное, Цветковое, Староукраинка и Чаривное. В настоящее время три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражеское штурмовое действие в районе острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о 1160 ликвидированных оккупантах за сутки на фронте28.05.26, 07:02 • 22999 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина