Враг выпустил почти 4 тыс. дронов и провел 189 атак - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 189 боевых столкновений. Враг запустил почти 4 тыс. дронов-камикадзе и сбросил 162 управляемые авиабомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 3970 дронов-камикадзе и совершил 1931 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск

— говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 69 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Шевяковка, Лиман и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Ковшаровки и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман, Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Резниковка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Марково и Тихоновка.

Силы обороны успешно отразили 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Русиного Яра и Степановки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Белицкое, Гришино, Удачное и Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 43 оккупанта и 17 ранено; уничтожен один танк, две пушки, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, повреждено десять единиц автомобильной техники и одна вражеская пушка. Уничтожено или подавлено 182 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе населенного пункта Сичневое.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижевка, Горькое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Рыбное, Цветковое, Староукраинка и Чаривное. В настоящее время три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражеское штурмовое действие в районе острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о 1160 ликвидированных оккупантах за сутки на фронте