Враг вечером нанес удар по Никопольщине, обошлось без пострадавших

Российские войска накануне вечером ударили из артиллерии по Никопольщине в Днепропетровской области, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Вечером российские войска накрыли артобстрелом Никопольщину. Громко было в райцентре. Люди невредимы. Последствия обстрела пока выясняются - написал Лысак в Telegram.

"Вечером россияне напомнили о себе залпом из пушки. Под огонь попал Никополь", - уточнил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко в Telegram.

В других районах области, по словам главы ОВА, ночь прошла спокойно - без вражеских атак.

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