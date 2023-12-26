В небе над Украиной ночью уничтожено 13 из 19 "шахедов"

Силы обороны ночью уничтожили 13 из 19 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками по Украине, а также атаковали большой десантный корабль чф рф "Новочеркасск" в районе Феодосии, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

С 18.30 25 декабря по 03.00 26 декабря 2023 года противник атаковал с юго-восточного направления ударными БпЛА типа "Shahed".

"Всего зафиксировано пуски 19 "шахедов" из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - рф. В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Также сообщается, что "около 02.30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль черноморского флота рф "Новочеркасск" в районе Феодосии". "Результат - "на лицо"!" - указали в ВС ВСУ.

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