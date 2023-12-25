"За неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильный настрой" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, рассказав, что за неделю Силы обороны Украины поразили 5 вражеских самолетов и что праздник в этом году задает правильный настрой на весь следующий год, сообщает УНН.

Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 "шахедов" и несколько ракет, но и еще две российские "сушки". Всего за неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильный настрой на весь следующий год - настрой наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами. Возможностей в укреплении нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше "российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле".

Он поблагодарил украинских воинов за меткость и силу! А также каждого, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите Украины, кто "выдерживает вражеские атаки и показывает несокрушимость, где бы он ни был: на востоке и юге или на границах нашей страны, кто в бою и на позициях, кто спасает и лечит людей. Все наши наши экстренные службы. Каждый, кто помогает".

"С Рождеством, дорогие украинцы, украинки! Пусть это светлое время сделает для нас светлее весь следующий год", - обобщил Президент.

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