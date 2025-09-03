$41.360.01
Эксклюзив
12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
публикации
Эксклюзивы
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8
3 сентября, 06:57
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
3 сентября, 06:00
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:50
Враг уже готовит армию ИПСО: в разведке рассказали, какие вызовы ждут Украину после завершения боевых действий

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что после завершения боевых действий оккупанты продолжат информационно-психологические операции. Он отметил важность системной информационной работы для противодействия вражеской пропаганде.

Враг уже готовит армию ИПСО: в разведке рассказали, какие вызовы ждут Украину после завершения боевых действий

Даже после завершения боевых действий следует ожидать продолжения враждебных информационно-психологических операций, ведь оккупанты уже готовят армию ИПСО. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов во время своего выступления на панельной дискуссии "Вторая мировая война: архитектура памяти и международной безопасности", передает УНН со ссылкой на ГУР.

Следующие вызовы, к которым нужно быть готовыми после завершения боевых действий, это как удержать информационный, гуманитарный, исторический и ценностный границы, потому что даже если в какой-то день пушки прекратят стрелять, то враг уже готовит армию ИПСО, и эта война точно будет продолжаться 

- отметил он.

По его словам, история часто становится инструментом геополитики, и это — серьезный вызов для Украины.

Юсов также отметил, что нынешняя война продемонстрировала, что Женевские конвенции и существующие международные механизмы безопасности работают неэффективно.

Наш долг — сделать их действенными. Это возможно через системную информационную работу: освещение правды, разоблачение российской пропаганды и документирование военных преступлений государства-агрессора 

- подчеркнул он.

россия расширяет сеть спецподразделений ИПСО для информационно-психологической атаки против Украины - ГУР18.03.25, 10:33 • 10793 просмотра

Антонина Туманова

