Враг уже готовит армию ИПСО: в разведке рассказали, какие вызовы ждут Украину после завершения боевых действий
Киев • УНН
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что после завершения боевых действий оккупанты продолжат информационно-психологические операции. Он отметил важность системной информационной работы для противодействия вражеской пропаганде.
Даже после завершения боевых действий следует ожидать продолжения враждебных информационно-психологических операций, ведь оккупанты уже готовят армию ИПСО. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов во время своего выступления на панельной дискуссии "Вторая мировая война: архитектура памяти и международной безопасности", передает УНН со ссылкой на ГУР.
Следующие вызовы, к которым нужно быть готовыми после завершения боевых действий, это как удержать информационный, гуманитарный, исторический и ценностный границы, потому что даже если в какой-то день пушки прекратят стрелять, то враг уже готовит армию ИПСО, и эта война точно будет продолжаться
По его словам, история часто становится инструментом геополитики, и это — серьезный вызов для Украины.
Юсов также отметил, что нынешняя война продемонстрировала, что Женевские конвенции и существующие международные механизмы безопасности работают неэффективно.
Наш долг — сделать их действенными. Это возможно через системную информационную работу: освещение правды, разоблачение российской пропаганды и документирование военных преступлений государства-агрессора
