Ворог уже готує армію ІПСО: у розвідці розповіли, які виклики чекають Україну після завершення бойових дій

Навіть після завершення бойових дій слід очікувати продовження ворожих інформаційно-психологічних операцій, адже окупанти вже готують армію ІПСО. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час свого виступу на панельній дискусії "Друга світова війна: архітектура пам’яті та міжнародної безпеки", передає УНН із посиланням на ГУР.

Наступні виклики, до яких потрібно бути готовими після завершення бойових дій, це як утримати інформаційний, гуманітарний, історичний і ціннісний кордони, тому що навіть якщо в якийсь день гармати припинять стріляти, то ворог уже готує армію ІПСО, і ця війна точно буде тривати

За його словами, історія часто стає інструментом геополітики, і це — серйозний виклик для України.

Лубінець: ворожі ІПСО на темі обмінів мають на меті дестабілізувати ситуацію в Україні

Юсов також відзначив, що нинішня війна продемонструвала, що Женевські конвенції та існуючі міжнародні механізми безпеки працюють неефективно.

Наш обов’язок — зробити їх дієвими. Це можливо через системну інформаційну роботу: висвітлення правди, викриття російської пропаганди та документування військових злочинів держави-агресора