Ексклюзив
12:08 • 1152 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 5856 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 10307 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 14536 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 15254 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 19661 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 29957 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 28673 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 83739 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105326 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Ворог уже готує армію ІПСО: у розвідці розповіли, які виклики чекають Україну після завершення бойових дій

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що після завершення бойових дій окупанти продовжать інформаційно-психологічні операції. Він наголосив на важливості системної інформаційної роботи для протидії ворожій пропаганді.

Ворог уже готує армію ІПСО: у розвідці розповіли, які виклики чекають Україну після завершення бойових дій

Навіть після завершення бойових дій слід очікувати продовження ворожих інформаційно-психологічних операцій, адже окупанти вже готують армію ІПСО. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час свого виступу на панельній дискусії "Друга світова війна: архітектура пам’яті та міжнародної безпеки", передає УНН із посиланням на ГУР.

Наступні виклики, до яких потрібно бути готовими після завершення бойових дій, це як утримати інформаційний, гуманітарний, історичний і ціннісний кордони, тому що навіть якщо в якийсь день гармати припинять стріляти, то ворог уже готує армію ІПСО, і ця війна точно буде тривати 

- зазначив він.

За його словами, історія часто стає інструментом геополітики, і це — серйозний виклик для України.

Лубінець: ворожі ІПСО на темі обмінів мають на меті дестабілізувати ситуацію в Україні08.08.25, 15:12 • 1965 переглядiв

Юсов також відзначив, що нинішня війна продемонструвала, що Женевські конвенції та існуючі міжнародні механізми безпеки працюють неефективно.

Наш обов’язок — зробити їх дієвими. Це можливо через системну інформаційну роботу: висвітлення правди, викриття російської пропаганди та документування військових злочинів держави-агресора 

- наголосив він.

росія розширює мережу спецпідрозділів ІПСО для інформаційно-психологічної атаки проти України - ГУР18.03.25, 10:33 • 10793 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Фейкові новини