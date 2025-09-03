Ворог уже готує армію ІПСО: у розвідці розповіли, які виклики чекають Україну після завершення бойових дій
Київ • УНН
Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що після завершення бойових дій окупанти продовжать інформаційно-психологічні операції. Він наголосив на важливості системної інформаційної роботи для протидії ворожій пропаганді.
Навіть після завершення бойових дій слід очікувати продовження ворожих інформаційно-психологічних операцій, адже окупанти вже готують армію ІПСО. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час свого виступу на панельній дискусії "Друга світова війна: архітектура пам’яті та міжнародної безпеки", передає УНН із посиланням на ГУР.
Наступні виклики, до яких потрібно бути готовими після завершення бойових дій, це як утримати інформаційний, гуманітарний, історичний і ціннісний кордони, тому що навіть якщо в якийсь день гармати припинять стріляти, то ворог уже готує армію ІПСО, і ця війна точно буде тривати
За його словами, історія часто стає інструментом геополітики, і це — серйозний виклик для України.
Юсов також відзначив, що нинішня війна продемонструвала, що Женевські конвенції та існуючі міжнародні механізми безпеки працюють неефективно.
Наш обов’язок — зробити їх дієвими. Це можливо через системну інформаційну роботу: висвітлення правди, викриття російської пропаганди та документування військових злочинів держави-агресора
