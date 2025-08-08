Лубінець: ворожі ІПСО на темі обмінів мають на меті дестабілізувати ситуацію в Україні
Київ • УНН
росія проводить інформаційно-психологічну операцію, поширюючи фейкові повідомлення про нібито небажання України повертати полонених. Як наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, мета таких вкидів - дискредитувати українські органи, посіяти недовіру та спровокувати внутрішні конфлікти. Про це Лубінець написав на своїй офіційній сторінці в Telegram, передає УНН.
Ворог поширює чергове ІПСО на темі обмінів. Мета — дискредитація зусиль українських органів і дестабілізація внутрішньої ситуації
Як зазначає омбудсман, для цього рф:
- на своїх пропагандистських платформах масово поширює фейки про нібито відмову України повертати військовополонених та цивільних, а деякі українські Telegram-канали, свідомо чи ні, підхоплюють це;
- ворог штучно провокує протестні настрої, застосовуючи емоційний тиск і маніпуляції. Під час масових акцій можуть спеціально створюватися конфліктні ситуації з правоохоронцями, які росія потім використовує для викривлення реальної картини подій;
Саме тому закликаємо вас довіряти лише інформації українських державних органів. А також - брати участь в тих акціях, які мають законного організатора та які не зможуть використати ворожі спецслужби у власних цілях. Від інших публічних заходів на момент поширення цієї ІПСО закликаємо утриматися
Уповноважений також наголосив, що у разі отримання підозрілих закликів до участі в протестах або намаганні вийти з вами на зв'язок сторонніми особами - потрібно негайно повідомити правоохоронні органи або СБУ.
Акцентую, що ми всі повинні бути єдиними у боротьбі з ворогом. Україна працює над звільненням кожного і кожної з полону. І ми маємо спільні цілі — не зашкодити обмінним процесам, хоч і росія намагається внести свої "корективи", але лише будучи разом ми не дозволимо цього зробити!
Раніше УНН писав, що МЗС рф поширює неправдиві заяви про нібито відмову України забирати військовополонених. Центр протидії дезінформації спростовує ці фейки, вказуючи на те, що затримки обміну спричинені позицією росії.