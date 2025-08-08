Лубінець: ворожі ІПСО на темі обмінів мають на меті дестабілізувати ситуацію в Україні

росія проводить інформаційно-психологічну операцію, поширюючи фейкові повідомлення про нібито небажання України повертати полонених. Як наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, мета таких вкидів - дискредитувати українські органи, посіяти недовіру та спровокувати внутрішні конфлікти. Про це Лубінець написав на своїй офіційній сторінці в Telegram, передає УНН.

Як зазначає омбудсман, для цього рф:

Саме тому закликаємо вас довіряти лише інформації українських державних органів. А також - брати участь в тих акціях, які мають законного організатора та які не зможуть використати ворожі спецслужби у власних цілях. Від інших публічних заходів на момент поширення цієї ІПСО закликаємо утриматися

Уповноважений також наголосив, що у разі отримання підозрілих закликів до участі в протестах або намаганні вийти з вами на зв'язок сторонніми особами - потрібно негайно повідомити правоохоронні органи або СБУ.

Акцентую, що ми всі повинні бути єдиними у боротьбі з ворогом. Україна працює над звільненням кожного і кожної з полону. І ми маємо спільні цілі — не зашкодити обмінним процесам, хоч і росія намагається внести свої "корективи", але лише будучи разом ми не дозволимо цього зробити!