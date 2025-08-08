Лубінець: ворожі ІПСО на темі обмінів мають на меті дестабілізувати ситуацію в Україні

$41.460.15
48.280.01
uken
Ексклюзив
13:00 • 6960 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 8134 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 23905 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 40163 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 31814 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 28924 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 50665 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 23792 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06 • 56493 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 59081 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Чернишов Олексій Михайлович
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Рим
Польща
Франція
УНН Lite
Лубінець: ворожі ІПСО на темі обмінів мають на меті дестабілізувати ситуацію в Україні

Київ • УНН

 • 744 перегляди

росія проводить інформаційно-психологічну операцію, поширюючи фейки про нібито небажання України повертати полонених. Мета цих вкидів – дискредитувати українські органи та спровокувати внутрішні конфлікти.

Лубінець: ворожі ІПСО на темі обмінів мають на меті дестабілізувати ситуацію в Україні

росія проводить інформаційно-психологічну операцію, поширюючи фейкові повідомлення про нібито небажання України повертати полонених. Як наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, мета таких вкидів - дискредитувати українські органи, посіяти недовіру та спровокувати внутрішні конфлікти. Про це Лубінець написав на своїй офіційній сторінці в Telegram, передає УНН.

Ворог поширює чергове ІПСО на темі обмінів. Мета — дискредитація зусиль українських органів і дестабілізація внутрішньої ситуації 

- написав він.

Як зазначає омбудсман, для цього рф:

  • на своїх пропагандистських платформах масово поширює фейки про нібито відмову України повертати військовополонених та цивільних, а деякі українські Telegram-канали, свідомо чи ні, підхоплюють це;
    • ворог штучно провокує протестні настрої, застосовуючи емоційний тиск і маніпуляції. Під час масових акцій можуть спеціально створюватися конфліктні ситуації з правоохоронцями, які росія потім використовує для викривлення реальної картини подій;

      Саме тому закликаємо вас довіряти лише інформації українських державних органів. А також - брати участь в тих акціях, які мають законного організатора та які не зможуть використати ворожі спецслужби у власних цілях. Від інших публічних заходів на момент поширення цієї ІПСО закликаємо утриматися 

      - наголосив він.

      Уповноважений також наголосив, що у разі отримання підозрілих закликів до участі в протестах або намаганні вийти з вами на зв'язок сторонніми особами - потрібно негайно повідомити правоохоронні органи або СБУ.

      Акцентую, що ми всі повинні бути єдиними у боротьбі з ворогом. Україна працює над звільненням кожного і кожної з полону. І ми маємо спільні цілі — не зашкодити обмінним процесам, хоч і росія намагається внести свої "корективи", але лише будучи разом ми не дозволимо цього зробити! 

      – підсумував він.

      Раніше УНН писав, що МЗС рф поширює неправдиві заяви про нібито відмову України забирати військовополонених. Центр протидії дезінформації спростовує ці фейки, вказуючи на те, що затримки обміну спричинені позицією росії.

      Альона Уткіна

      СуспільствоВійна
      Верховна Рада України
      Україна