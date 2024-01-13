Враг утром выпустил более 40 ракет по Украине: есть повреждения в трех областях - ОП
Киев • УНН
россия осуществила широкомасштабную ракетную атаку на Украину, нанеся повреждения на Полтавщине, Сумщине и Черниговщине
Во время массированной атаки армия рф выпустила по Украине более 40 ракет. Зафиксированы повреждения гражданских домов на Полтавщине, Сумщине и Черниговщине. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба, информирует УНН.
Непростое утро для украинцев. Очередная массированная атака - более 40 ракет выпустила рф по областям Украины. Имеем повреждения гражданских домов на Полтавщине, Сумщине и Черниговщине
По его словам, на месте работают все необходимые службы, областная и местная власть. Оперативно продолжается ликвидация последствий.
"Самое главное - без пострадавших и погибших", - указал Кулеба.
Он отметил, что враг продолжает террор прифронтовых регионов. Особенно Херсонщина, Харьковщина, Донецкая область, Запорожье - ежедневно враг выпускает по мирным населенным пунктам тысячи снарядов.
Дополнение
Российские войска в ночь 13 января атаковали Украину, применив различного типа ракеты и ударные БплА. Силы обороны уничтожили 8 крылатых ракет.
Враг утром выпустил более 40 ракет по Украине: есть повреждения в трех областях - ОП
россия осуществила широкомасштабную ракетную атаку на Украину, нанеся повреждения на Полтавщине, Сумщине и Черниговщине.
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