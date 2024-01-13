Враг утром выпустил более 40 ракет по Украине: есть повреждения в трех областях - ОП

Во время массированной атаки армия рф выпустила по Украине более 40 ракет. Зафиксированы повреждения гражданских домов на Полтавщине, Сумщине и Черниговщине. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба, информирует УНН.

Непростое утро для украинцев. Очередная массированная атака - более 40 ракет выпустила рф по областям Украины. Имеем повреждения гражданских домов на Полтавщине, Сумщине и Черниговщине - написал Кулеба в Telegram.

По его словам, на месте работают все необходимые службы, областная и местная власть. Оперативно продолжается ликвидация последствий.

"Самое главное - без пострадавших и погибших", - указал Кулеба.

Он отметил, что враг продолжает террор прифронтовых регионов. Особенно Херсонщина, Харьковщина, Донецкая область, Запорожье - ежедневно враг выпускает по мирным населенным пунктам тысячи снарядов.

Дополнение

Российские войска в ночь 13 января атаковали Украину, применив различного типа ракеты и ударные БплА. Силы обороны уничтожили 8 крылатых ракет.