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Ворог вранці випустив понад 40 ракет по Україні: є пошкодження в трьох областях - ОП

Ворог вранці випустив понад 40 ракет по Україні: є пошкодження в трьох областях - ОП

Київ • УНН

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росія здійснила широкомасштабну ракетну атаку на Україну, завдавши пошкоджень на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині

Під час масованої атаки армія рф випутила по Україні понад 40 ракет. Зафіксовані пошкодження цивільних будинків на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, інфорує УНН

Непростий ранок для українців. Чергова масована атака – понад 40 ракет випустила рф по областях України.  Маємо пошкодження цивільних будинків на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині

- написав Кулеба у Telegram.

За його словами, на місці працюють усі необхідні служби, обласна та місцева влада. Оперативно триває ліквідація наслідків.  

"Найголовніше – без постраждалих та загиблих", - вказав Кулеба. 

Він зазначив, що ворог продовжує терор прифронтових регіонів. Особливо Херсонщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя – щодня ворог випускає по мирних населених пунктах тисячі снарядів.

Доповнення

Російські війська у ніч 13 січня атакували Україну, застосувавши різного типу ракети та ударні БплА. Сили оборони знищили 8 крилатих ракет.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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