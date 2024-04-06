Враг усилил удары по Харькову: Синегубов рассказал о ситуации в городе и области

Армия рф начала активизировать свои удары по Харькову. В городе наблюдаются проблемы с электроэнергией. О ситуации в городе и области рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

Враг фактически начал активизировать свои удары по городу Харьков. Вчера днем ударил ракетами С-300 по жилой застройке. Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура. К счастью, пострадавших тогда не было. Ночью враг ударил ракетами С-300 по спальному району в Шевченковском районе, где погибли 6 человек, а 11 получили ранения. Враг демонстрирует комбинированную манеру атак. Сначала первые идут атаки. После того уже идет следующая волна, чтобы максимально поразить подразделения ГСЧС, скорой и полиции, которые выезжают на место, чтобы фиксировать соответствующие преступления - сказал Синегубов.

Он отметил, что за прошедшие сутки на севере Харьковщины оказались 15 населенных пунктов под обстрелами.

"Враг активизировал свои удары по населенному пункту Боровая. Это Изюмский район. Только полчаса назад прилетело в центр населенного пункта. Относительно пострадавших, то информация еще уточняется. Однако, есть информация о разрушении критической инфраструктуры", - добавил Синегубов.

По его словам, в Харькове продолжаются отключения света, а также были две аварийные ситуации на внутренних сетях, что было связано с их перегрузкой.

Сейчас у нас действуют отключения для жителей Харькова с 5 утра до 23 часов. В среднем должны выйти на 7 часов отключения. 3 23 часа до 5 часов утра мы стараемся подавать электроэнергию ко всем жителям Харькова - добавил глава ОВА.

Кроме того, Синегубов рассказал, что враг бьет КАБами хаотично.

Напомним

По предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории белгородской области рф, в результате чего погибло 6 человек и еще 11 получили ранения.