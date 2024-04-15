Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине - Клименко

Силы обороны сдерживают атаки врага, интенсивность которых возросла, особенно в Донецкой области. Так нацгвардейцы уничтожили за неделю 300 единиц военной техники, 10 складов с боекомплектом и 99 блиндажей с оккупантами внутри. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

"Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить в Донецкой области. И наши воины, в частности бойцы Национальной гвардии Украины, эффективно сдерживают это нашествие и уничтожают всю вражескую технику на подходе к нашим позициям", - написал Клименко.

По его словам, в течение прошлой недели гвардейцы уничтожили:

20 танков;

48 единиц бронетехники;

71 машину оккупантов;

10 складов с боекомплектом;



5 средств РЭБ;



99 блиндажей с оккупантами внутри;



112 артиллерийских систем



Также наши воины обнаружили и уничтожили 5 реактивных систем залпового огня и 9 зенитно-ракетных комплексов врага.

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