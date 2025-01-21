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Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины: Двое работников ранены

Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины: Двое работников ранены

Киев  •  УНН

 • 12124 просмотра

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В результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры Днепропетровщины повреждены здания и подвижной состав. Двое железнодорожников получили ранения, один госпитализирован.

В результате российской атаки по днепропетровской железной дороге повреждены здания и подвижной состав, пострадали люди.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Железнодорожная инфраструктура Днепропетровщины под вражеской атакой. Также повреждены здания и подвижной состав. В результате обстрелов получили ранения двое железнодорожников. 

Согласно информации ведомства один пострадавший был госпитализирован, также указывается об оказании медицинской помощи другому работнику на месте. 

Напомним,

Российские войска нанесли ракетные удары по Днепру и Синельниковщине, повредив склад, предприятия и жилые дома. Пострадал один человек, ПВО сбила 7 вражеских дронов.

Оккупанты усилили репрессии против украинцев на ВОТ Запорожье21.01.25, 01:43 • 91360 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
dneprДнепр

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