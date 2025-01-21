Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини: двоє працівників поранено

Внаслідок російської атаки по дніпропетровській залізниці пошкоджено будівлі та рухомий склад, постраждали люди.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Залізнична інфраструктура Дніпропетровщини під ворожою атакою. Також пошкоджено будівлі та рухомий склад. Внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє залізничників.

Відповідно до інформації відомства одного постраждалого було госпіталізовано, також вказується про надання медичної допомоги іншому працівнику на місці.

Нагадаємо

Російські війська завдали ракетних ударів по Дніпру та Синельниківщині, пошкодивши склад, підприємства та житлові будинки. Постраждав один чоловік, ППО збила 7 ворожих дронів.

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