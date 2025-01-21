росіяни атакували Дніпро та область: що відомо про руйнування та постраждалих

Російські війська вранці атакували Дніпропетровську область, у Дніпрі є руйнування складу, який не експлуатувався, у цілому пошкодження виявлені на території 2 підприємств, а на Синельниківщині пошкоджено транспортне підприємство, житлові будинки, постраждав один чоловік, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

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"Неспокійним видався ранок для Дніпропетровщини. Вибухи пролунали в обласному центрі. У місті частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося. На Синельниківщині через ворожу атаку постраждав чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу. В районі пошкоджені транспортне підприємство та приватні будинки", - повідомив Лисак.

З його слів, за уточненою інформацією, через ранкову ракетну атаку на Синельниківщині понівечені 2 багатоквартирні будинки та 3 приватні оселі. У Дніпрі пошкодження виявлені на території 2 підприємств і побиті 5 машин.

Також Лисак повідомив, що після опівночі росіяни двічі вдарили по Нікопольщині. З важкої артилерії поцілили по Червоногригорівській та Покровській громадах. Там минулося без постраждалих.

З його слів, уночі бійці ПвК "Схід" знищили над регіоном 7 безпілотників противника.

Дніпро під ракетним обстрілом рф